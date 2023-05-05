В Нижнем Тагиле на улице Совхозной в ДТП пострадал ребёнок

Накануне, 4 мая, около 20:00 в Нижнем Тагиле у дома № 42 на улице Совхозной произошло ДТП с участием Lada Largus и Lifan. В результате столкновения пострадал несовершеннолетний пассажир отечественной легковушки, сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД.

По предварительным данным, 32-летняя женщина за рулём Lada Largus, двигаясь по улице Совхозной в сторону улицы Краснодонской, начала обгон автомобиля Lifan под управлением 35-летней женщины, который поворачивал налево с включённым указателем левого поворота к парковочному карману. Lada столкнулась с иномаркой, после чего влетела в припаркованную «Газель».

«В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир автомобиля Lada Largus, с диагнозом "ушибленная рана лба" ребёнок доставлен в медицинское учреждение, после осмотра медиками отпущен домой. Также в автомобиле находились ещё двое детей, никто из них не пострадал. Водитель автомобиля Lada Largus пояснила, что везла своих несовершеннолетних детей к отцу, при обгоне не заметила указатель левого поворота у автомобиля Lifan, вследствие чего произошло столкновение», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что ребёнок ехал без ремня безопасности. Автоледи привлекли к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей, технические неисправности автомобиля в виде неисправного ремня безопасности и за не соответствующие требованиям безопасности автопокрышки.

Водитель автомобиля Lifan пояснила инспекторам, что заблаговременно включила указатель левого поворота, а автомобиль Lada Largus, совершающий манёвр, не увидела, после чего почувствовала удар.

Оба водителя на момент аварии были трезвы. Стаж вождения водителя автомобиля Lada Largus составляет 14 лет. В течение 2023 года женщина один раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

Госавтоинспекция рекомендует водителям исключить опасные обгоны и манёвры, а также напомнила, что во время перевозки детей необходимо выбирать пониженную скорость, быть предельно внимательными и не отвлекаться от управления транспортными средствами. Детей в возрасте до 7 лет необходимо перевозить с использованием детских автокресел. С 7 лет разрешается использование ремня безопасности, но только на заднем пассажирском сиденье. С 12 лет можно перевозить детей на переднем пассажирском сиденье, пристёгнутыми ремнями безопасности.