В Нижнем Тагиле на улице Кулибина загорелся ангар

Сегодня, 24 апреля, в Нижнем Тагиле на территории компании «Тагилспецтранс», расположенной на улице Кулибина, 62, вспыхнул пожар. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила, сообщение о пожаре поступило в 10:50. Огонь распространился на территории 80 квадратных метров. Пожар был ликвидирован за 12 минут, пострадавших нет.

В борьбе с огнём было задействовано 4 единицы спецтехники и 15 человек личного состава. В результате пожара сгорел утеплитель кровли и стен внутри складского ангара. Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение огнём при проведении огневых работ. Ущерб устанавливается.