В Нижнем Тагиле на улице Газетной загорелся нежилой дом (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле сегодня вечером около 18 часов загорелся дом по адресу Газетная 13а. По предварительной информации, которую сообщает журналист АН «Между строк» с места происшествия, дом нежилой. У дома горит кровля, пожарные её тушат и разбирают, в воздухе ощущается очень сильный запах гари. На месте работают 5 пожарных машин и находится одна машина скорой помощи. Также на месте ЧП находятся две полицейские «Газели», работают сотрудники полиции. В момент пожара, в доме никого не было.

«Около 6 часов вечера я почувствовала резкий запах гари, потом услышала резкий грохот. Вскоре приехали пожарные», — говорит тагильчанка Светлана, ставшая очевидцем инцидента.

Другой очевидец происшествия сообщил, что дом могли поджечь дети.

«Дети 9 лет кидали пластиковые бутылки в окно, потом здание загорелось. Они убежали оставив свои самокаты, когда вернулись их поймала полиция и увезла в отдел», — сообщил наш собеседник.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 250 квадратных метров.