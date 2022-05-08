В Нижнем Тагиле на территории «Уралвагонзавода» рабочий подрядной организации упал с 5-метровой высоты

Сегодня, 8 мая, на территории «Уралвагонзавода» произошло ЧП. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе предприятия, представитель подрядной организации, которая выполняла работы на промышленном объекте, переданном заводом для завершения строительства, упал с высоты 5 метров. Работник получил травму позвоночника и был доставлен в одну из городских больниц оперативно прибывшим на место экипажем скорой помощи.

«Ответственность за проведение работ на данном объекте несёт подрядная организация. Подрядчиком создана комиссия, которая расследует обстоятельства и причины происшествия», — пояснили на УВЗ.

По информации АН «Между строк», пострадавший является сотрудником ООО «Билд», которое строит промышленные здания на территории «Уралвагонзавода». Погибший 24 апреля на территории УВЗ рабочий также являлся сотрудником ООО «Билд». Мужчина тоже сорвался с высоты при проведении работ.