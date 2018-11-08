В Нижнем Тагиле на Театральной площади во время новогодних праздников покажут лазерное шоу

Сегодня в мэрии Нижнего Тагила прошло рабочее совещание по подготовке к новогодней кампании. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, главе города Владиславу Пинаеву было предложено несколько вариантов размещения специального оборудования для проведения показа лазерного шоу.

«По словам организаторов, всего запланировано семь световых представлений. Они будут разнесены по праздничным дням. В течение десяти минут по вечерам, предположительно в 19.30 или 20.00, все, кто в это время будет находиться на Театральной площади, смогут стать свидетелями завораживающего зрелища», — говорят в мэрии.

Специальный сетчатый экран для показа лазерного шоу предварительно решено установить возле главной сцены между центральной библиотекой и кинотеатром «Родина». На следующей неделе должна состояться техническая репетиция шоу с участием представителей всех ответственных за проведение новогодних мероприятий городских служб и структур.

«В ходе репетиции на Театральной площади и проспектах Ленина и Строителей будет поэтапно отключаться наружное освещение, чтобы понять, из какой точки показ будет максимально эффектным и безопасным. После этого будет принято окончательное решение о месте размещения оборудования», — поясняют в пресс-службе.

Как рассказал АН «Между строк» директор «Парада-НТ» Андрей Зайцев, на совещании присутствовало несколько компаний, готовых предоставить свои услуги в организации шоу.

Напомним, в начале ноября администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на строительство новогоднего ледового городка, темой которого в этом году стали чудеса света. Подрядчик должен будет установить десятки фигур и горок из дерева, снега и льда на Театральной площади, в сквере за драматическим театром и на площади перед КДК «Современник». Чиновники готовы заплатить за оформление новогоднего городка 11,2 миллиона рублей. Победителя определят 23 ноября.