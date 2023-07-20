В Нижнем Тагиле на Свердловском шоссе «Газель» врезалась в стоящий на светофоре «Урал», улетела в кювет и сгорела

В Нижнем Тагиле сегодня, 20 июля, около 04:00 произошло ДТП на Свердловском шоссе напротив автосалона Chery, пишут очевидцы в паблике во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил». По данным ГИБДД, 54-летний водитель «Газели», двигаясь по Южному проезду со стороны улицы Садоводов в сторону улицы Гагарина, врезался в грузовик «Урал», водитель которого остановился на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии оба транспортных средства получили серьёзные повреждения. «Газель» вылетела в кювет и сгорела. Водитель с переломом пястной кости был госпитализирован в ГБ № 2. Госавтоинспекторы установили, что пострадавший имеет стаж вождения 32 года, ранее более 30 раз привлекался за нарушения ПДД. Только в 2023 году водитель успел 18 раз нарушить правила дорожного движения. В момент аварии он был трезв. Грузовиком управлял 30-летний мужчина, к административной ответственности он привлекался 2 раза, в момент аварии также был трезв.

В ГИБДД напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима: управляя транспортным средством, водитель должен осуществлять постоянный контроль за дорожной ситуацией, чтобы вовремя заметить опасность и принять меры по сохранению жизни и здоровья.