Общество

В Нижнем Тагиле на Старой Гальянке заметили олениху (ВИДЕО)

09.11.2021 18:01
В Нижнем Тагиле на Старой Гальянке заметили олениху (ВИДЕО)

Сегодня вечером жители старой Гальянки заметили оленя возле улицы Коммуны. Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Алла Захарова, дикое животное не боялось людей.

«Снимать было не страшно, такая красота и в центре Нижнего Тагила. Сначала думала, что косуля, но подойдя поближе оказалось, что это благородная олениха, такая же, как в висимской зооферме. Очень красивая», — комментирует Алла.

 

Напомним, 30 октября жители Вагонки в районе остановки «Универсам» заметили охотящуюся хищную птицу из семейства совиных.

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