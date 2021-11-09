В Нижнем Тагиле на Старой Гальянке заметили олениху (ВИДЕО)

Сегодня вечером жители старой Гальянки заметили оленя возле улицы Коммуны. Как рассказала АН «Между строк» тагильчанка Алла Захарова, дикое животное не боялось людей.

«Снимать было не страшно, такая красота и в центре Нижнего Тагила. Сначала думала, что косуля, но подойдя поближе оказалось, что это благородная олениха, такая же, как в висимской зооферме. Очень красивая», — комментирует Алла.