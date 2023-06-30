В Нижнем Тагиле на содержание парков и скверов выделят 76 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на содержание 56 городских парков и скверов. Победителя планируется определить до 5 июля. Начальная цена контракта составляет около 76 млн рублей. В 2023 году на содержание парков уйдёт 32 млн рублей, в 2024 году — 43, 9 млн рублей.

Согласно конкурсной документации, подрядчику до 30 июня 2024 года необходимо заниматься уборкой территорий, ухаживать за ограждениями, уличной мебелью, детскими площадками, гранитными и резиновыми покрытиями, а также за зелёными насаждениями и газонами. Сюда же включена акарицидная обработка против клещей каждую весну.

Зимой компания-победитель должна будет очищать тротуары, площадки и парковки от снега, сметать его со скамеек. Как и летом необходимо будет очищать контейнеры. При уборке территории подрядчик должен использовать малогабаритную технику с подметальными щётками, исключающими повреждение элементов мощения.

Зимним периодом считается время с 15 октября по 15 апреля, летним — с 16 апреля по 14 октября. Дополнительно при необходимости подрядчик должен будет произвести ремонт металлических ограждений на Гвардейском бульваре и площади Славы, а также покрасить заборы в скверах имени Дзержинского и Героям Гражданской войны по улице Борцов Революции.

Отметим, что в 2021 году за три года обслуживания подобный контракт обошёлся администрации в 130 млн рублей.