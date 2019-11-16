В Нижнем Тагиле на складе птицефабрики произошёл пожар (ВИДЕО)

Утром 16 ноября в оперативные службы поступило сообщение о пожаре на Нижнетагильской птицефабрике. Огонь охватил более 400 кв. м склада готовой продукции. 20 сотрудников предприятия покинули здание самостоятельно. На месте работают 8 единиц пожарной техники и 32 человека личного состава.

«В 10:40 открытое горение на складе Нижнетагильской птицефабрики ликвидировано. С огнём пожарные справились за два часа. Большая горючая загрузка (картонные упаковочные коробки) склада способствовала быстрому распространению огня. На месте пожара продолжаются работы по проливке и разборке сгоревших конструкций. Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.