В Нижнем Тагиле на Северном посёлке грузовик столкнулся с легковушкой и въехал в торговый павильон (ВИДЕО)

Накануне, 14 января, в 13:40 в Нижнем Тагиле на Северном посёлке, на улице Днепровской у дома № 7а, 27-летний водитель грузовика Howo сзади врезался в легковушку Volkswagen Polo под управлением 51-летнего мужчины. После столкновения грузовик резко отклонился вправо и въехал в торговый павильон, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

В результате ДТП никто не пострадал, здание торговой точки получило повреждения.

Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что оба водителя были трезвы. Водитель Volkswagen Polo имеет стаж вождения 35 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Водитель грузовика имеет стаж вождения 8 лет, за нарушение ПДД привлекался 4 раза.

Он управлял автомобилем со скоростью, не соответствующей дорожным и погодным условиям. По словам водителя Volkswagen Polo, он начал заблаговременно притормаживать перед пешеходным переходом, потому что дорогу переходили люди. В этот момент почувствовал удар сзади.