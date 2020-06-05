В Нижнем Тагиле на ремонт мемориала воинам Великой Отечественной войны потратят более 30 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила ищет компанию-подрядчика для ремонта мемориала воинам, погибшим от ран в госпиталях Ленинского района во время Великой Отечественной войны. Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок. За приведение в порядок мемориала на кладбище «Центральное» чиновники готовы заплатить 32,6 млн рублей. Определить победителя торгов планируется в середине июня.

Согласно конкурсной документации, на территории мемориального комплекса уложат новую тротуарную плитку, облагородят площадку постамента, лестницу и пилоны. Там также сделают ограждение и приведут в порядок освещение. Установят новые скамейки, урны и вазоны.

В этом году работы необходимо завершить до 25 августа. Территория мемориала должна быть готова к проведению мероприятий в честь празднования Дня Победы 3 сентября 2020 года (это предварительная дата) и 9 мая 2021 года.

«Территория должна быть безопасна для посетителей. Подрядчику необходимо вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие ему машины, оборудование. Осуществить уборку территории, прилегающей к строительной площадке, вывоз и утилизацию строительного мусора. Гарантии качества будут распространяться на весь объём работ, конструктивные элементы, инженерные сети и составлять 3 года с момента сдачи объекта», — отмечается в конкурсной документации.

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован до 1 сентября 2021 года.