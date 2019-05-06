В Нижнем Тагиле на Радоницу пустят дополнительные автобусы к кладбищам

7 мая в Нижнем Тагиле усилят движение на семи автобусных маршрутах, следующих к кладбищам, рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии. Дополнительные автобусы будут ходить до кладбищ Рогожино, Северное и Висимское.

До Рогожино поедут дополнительные автобусы № 5 (Вокзал — Мемориал) и № 6 (Выя — посёлок Евстюниха). До Висимского — маршрутки № 3 (Вокзал — Аист) и № 19 (Выя — Аист). До Северного продлят маршрут № 1 (ТЦ Райт — Тагилстрой). Кроме того, до кладбища «Пихтовые горы» завтра можно будет добраться на автобусах № 57 и № 9.