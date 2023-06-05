В Нижнем Тагиле на проходной «Уралвагонзавода» подрались мастер цеха и рабочий

Стало известно ещё об одном конфликте на тагильском «Уралвагонзаводе», который произошёл 2 мая. После рабочей смены между старшим мастером и рабочим цеха № 563 произошла словесная перепалка, переросшая в драку.

Как рассказал источник АН «Между строк», мастер цеха дождался, когда у рабочего закончится смена, и продолжил конфликт за пределами завода, среди лесопосадок у центральной проходной.

«Перепалка по рабочим моментам произошла ещё на заводе. Вечером всё продолжилось. Другие работники увидели происходящее и быстро их разняли», — рассказал собеседник редакции.

Рабочий снял побои и написал заявление в полицию, старший мастер также обратился в правоохранительные органы с заявлением. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» подтвердили факт обращения заводчан, проводится проверка.

UPD от 19:00

Старший мастер участка завода прокомментировал АН «Между строк» инцидент с потасовкой.

«Действительно, 2 мая я сделал замечание слесарю-ремонтнику. Вопрос касался соблюдения правил внутреннего трудового распорядка. На таком производстве должна быть дисциплина и порядок. Он в ответ повел себя по-хамски, начал оскорблять. После работы случайно встретились за проходной, на Вагонке. Он полез в драку. Я лишь защищался. Но раз уж он пошёл в полицию, то и я решил это не спускать. Тем более знаю, что прав», — заявил сотрудник предприятия.