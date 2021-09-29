В Нижнем Тагиле на проезжей части улицы Индустриальной провалился асфальт. Глубина ямы — около двух метров

На улице Индустриальной в месте сужения двух полос при повороте на Тагилстрой водители на проезжей части обнаружили провал глубиной около двух метров.

«Ехала на Тагилстрой, подъезжая к ремонтному участку дороги, как раз на повороте во время движения, увидела на правой полосе огромную яму. Как приехала на Тагилстрой, сразу обратилась по телефону в дежурную часть ГИБДД, где сотрудник был недоволен, что я не называю точного адреса. Но в итоге всё же принял моё обращение. Возвращаясь обратно с Тагилстроя в город, я увидела всё ту же картину без изменений, а это значит, что никаких мер со стороны ГИБДД принято не было. Провалится кто-нибудь, так провалится», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка Татьяна.

В дежурную часть ГИБДД женщина позвонила около 19:00, обратно по этой же дороге она проезжала в 21:30, но провал по прежнему не был огорожен. Уже ночью Татьяна вернулась на место, чтобы снять его на фото и видео. Женщина сделала замеры ямы, глубина которой оказалась не менее 1,7 метра.

«Пока я это делала, было городское освещение, и то транспортные средства, только подъехав очень близко и увидев меня, перестраивались в другую полосу, удивлённо смотря на яму. Ещё подъехали два молодых человека, спросили, не попала ли я на своём авто в аварию, и помогли хоть как-то предупредить водителей об ожидающем их на дороге "сюрпризе": принесли мешок с чем-то внутри, воткнули ветки и кусты», — рассказывает Татьяна.

В 00:35 женщина снова позвонила в дежурную часть ГИБДД, где уже другой оператор ответил ей, что данным вопросом занимается не дежурная часть, а дорожный надзор, у которого закончился рабочий день. На место всё-таки приехал экипаж ГИБДД, и инспектор пообещал тагильчанке, что проблему устранят.