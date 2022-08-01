В Нижнем Тагиле на Привокзальной площади установят восемь «золотых» остановок, сделанных руками заключённых ИК-12

В Нижнем Тагиле ИК-12 ГУФСИН России по Свердловской области заключила договор с МУП «Тагилдорстрой» на изготовление восьми остановочных комплексов — пяти четырёхметровых и трёх шестиметровых. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области. По договору остановки должны быть смонтированы до 3 августа 2022 года. На фотографиях, предоставленных ведомством, показано, как будут выглядеть остановочные комплексы. Сварные конструкции окрашены в золотой цвет, а стенки выполнены из стекла.
Напомним, жители Нижнего Тагила и муниципальные депутаты неоднократно жаловались на внешний вид и функциональность остановок.
«Лично мне, как жителю города, такие остановочные комплексы тоже не нравятся. Вот выйдите к нам на остановку “Управление НТМК” и посмотрите на эталон остановочного комплекса. В моём понимании они должны быть современные, красивые, с мониторами, с зарядкой для гаджетов. Думаю, наши провайдеры проведут там и свободный Wi-Fi. Город же надо делать уникальным!» — заявил ранее в интервью АН «Между строк» депутат городской думы Нижнего Тагила Денис Корякин.