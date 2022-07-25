​​​​​​​«Депутат — это мост между людьми и властью». Директор по энергетике дивизиона «Урал» Денис Корякин — об итогах работы городской Думы Нижнего Тагила 7-го созыва, о том, что нужно поменять в облике города и как остановить отток молодёжи 

Директор по энергетике дивизиона «Урал» ЕВРАЗ НТМК, председатель комиссии по ЖКХ Нижнетагильской городской Думы Денис Корякин, пожалуй, один из самых медийных и узнаваемых депутатов действующего созыва. Между работой, заседаниями в Думе и воспитанием троих детей он успевает уделять время любимым хобби: бегу на длинные дистанции, рыбалке, ведению соцсетей. О том, чему стоит поучиться тагильским чиновникам у комбината, какие наболевшие городские вопросы удалось решить за депутатский срок и почему он решил снова выдвинуть свою кандидатуру на выборы, читайте в интервью Дениса Корякина АН «Между строк».

— Денис Анатольевич, городская Дума Нижнего Тагила 7-го созыва закончила свою работу. Полагаю, уже можно подвести кое-какие итоги.

— Для меня работа точно не закончена! У нас на июль назначена комиссия по ЖКХ. Есть вопросы, которые будем разбирать и в августе. Скажу больше: за все пять лет в нашей комиссии не было думских каникул. Мы собирались по графику каждый месяц, а иногда и по два раза в месяц, потому что вопросов, которые рассматривает наша комиссия, столько, что и на каникулы идти некогда.

Из знаковых событий: нам удалось привлечь внимание чиновников к озеленению города, и считаю, что вопрос сдвинулся с мёртвой точки. На последнем отчёте глава сконцентрировал внимание на том, что мы будем подходить к этому планомерно: не просто цветы высаживать, а формировать долгосрочную программу на несколько лет по обновлению зелёного фонда Тагила. Удалось восстановить тепличное хозяйство в Горзеленхозе как первый этап. И теперь весь посадочный материал заказывается у нас в городе, а не где-то на стороне.

Второй очень важный момент — это начало работ по очистке Черноисточинского пруда. И хотя этот вопрос не совсем в наших полномочиях, тем не менее депутаты контролировали ход исполнения мероприятий, что тоже стимулировало подрядчиков не сдвигать сроки.

Или вот ещё. Был на комиссии поднят вопрос о том, что в Северном посёлке не работают пожарные гидранты. Когда стали разбираться, оказалось, что в городе 30% гидрантов и сетей бесхозные! Раньше они были закреплены за конкретными предприятиями, многие из них уже не действуют, а сети остались. Если я не ошибаюсь, порядка 200 таких гидрантов были поставлены на баланс города, и теперь «Водоканал-НТ» будет за ними следить.

— Можно ли сказать, что за последние пять лет актуальные вопросы, которые раньше не решались, получили какое-то развитие?

— Один из таких немаловажных вопросов выявила пандемия, особенно весной 2020 года, когда многие были вынуждены работать удалённо. Люди уезжали на дачи, но оттуда невозможно было удалённо работать или учиться, потому что там нет интернета. Мы подняли этот вопрос на нашей комиссии и дошли до губернатора: ведь есть программа по поддержке развития интернета в сельской местности, но наши населённые пункты почему-то в неё не попадают. Почему?

Оказалось, что есть определённый норматив по количеству проживающих в деревнях — 500 человек. Если количество прописанных не меньше, можно провести интернет. Естественно, в большинстве деревень столько прописанных нет, они все являются домовладельцами, но прописаны в городе. Нам удалось не только понизить ценз прописанных, но и раскачать этот вопрос так, что он вышел на федеральный уровень. Как оказалось, проводной интернет нельзя прокладывать в деревнях: все опоры и столбы являются собственностью энергоснабжающих организаций, и чтобы провести по ним интернет-кабель, нужно заплатить непомерную аренду. Соответственно, ни одному интернет-провайдеру это невыгодно. Антимонопольная служба признала это незаконным и установила адекватную аренду, которая сегодня позволяет провайдеру заходить в населённые пункты и использовать эти опоры. Например, в посёлке Уралец появилась возможность провести проводной интернет, на Капасихе в коллективные сады в 2020 году проведён кабель.

— Ещё один важный вопрос — это проблема бродячих собак, которые последние несколько лет терроризируют наш город. Проблема очень давняя, ещё Сергей Носов пытался её решить. Недавно на уровне городской Думы был поднят вопрос, чтобы получить субсидии на строительство в городе межрайонного приюта/питомника для животных. Говорили, что, возможно, его построят на Черемшанке. У вас есть какая-то информация?

— Проблема, конечно, сложная. И она обострилась с того момента, когда за жестокое обращение с животными ввели уголовную ответственность. Многие организации, которые раньше занимались отловом собак, боясь нападок со стороны защитников животных, просто отказывались выполнять эту работу. Было принято очень много условий: нельзя животных усыплять, их можно только стерилизовать, потом собаку нужно отпускать в среду обитания, где её отловили. Всё это привело к тому, что люди, которые делали бизнес на отлове собак, подсчитали, что теперь с учётом тех ставок, которые платят за отлов и содержание одной собаки, на этом не заработать. Кто же будет работать себе в убыток?

Мы этот вопрос на комиссии неоднократно рассматривали и выходили с такой инициативой: если бизнес не готов этим заниматься, но при этом есть реальная проблема, угроза для жителей, то эту обязанность должен взять на себя муниципалитет. Мы рассматривали проекты, где и как разместить приют, из чего он должен состоять, кто из муниципальных учреждений мог бы эту работу выполнять. Предложения есть, надеюсь, депутаты следующего созыва вместе с администрацией города этот вопрос закроют.

— Можно ли надеяться, что за пять лет этот вопрос решится?

— Это же вопрос не только нашего муниципалитета. Я общался с коллегами, по всей области такая проблема. Все муниципалитеты с этим столкнулись. Сегодня об этой проблеме говорят и в Законодательном собрании, чтобы не оставлять муниципалитеты с ней один на один. Может, стоит открыть какие-то центры по содержанию животных, выделять субсидии благотворительным организациям, которые уже занимаются с ними, каким-то образом софинансировать помимо тендеров. Вопрос сложный, но я верю, что общими усилиями его можно решить.

— Вы серьёзно увлекаетесь спортом. Я слежу за вашей страницей во «ВКонтакте»: лыжи, бег, велосипед. В Нижнем Тагиле инфраструктура для любителей велопрогулок практически отсутствует. Этот вопрос обсуждали и общественники, и активисты велодвижений, но пока всё на уровне разговоров. Есть у депутатов планы как-то изменить ситуацию? Или для нашего города велоспорт — это неактуально?

— Если у людей есть запрос, значит, это актуально. У нас есть велолюбители, которые занимаются этим не во имя, а вопреки. Если создать инфраструктуру, то уверен, что число любителей велоспорта или просто велотранспорта увеличится. Я редко вижу у учреждений велопарковки. Вот у ЕВРАЗ НТМК их много. У магазинов, учреждений, в местах общественного пользования — вы видели, чтобы массово стояли велосипеды?

Сегодня, мне кажется, для нас более актуальный вопрос — создание тротуарной сети. Пока мы не решим вопрос с тротуарами, к велодорожкам приступать рано. Тротуары первичны, конечно. Как мамам с колясками ходить? Да и вообще, вопросы безопасности важны любому человеку — хоть молодому, хоть пенсионеру. Будет хорошая тротуарная сеть, тогда на ней можно будет выделить полосу под велодорожки. Это уже, мне кажется, некое эволюционное развитие. Если есть тротуар полтора-два метра, то полметра-метр на нем можно будет отделить под велодорожку. Многие города идут именно по такому пути.

Можно, конечно, сделать кольцевые велодорожки в некоторых местах общественного пользования. Сейчас идёт реконструкция парка отдыха на Тагилстрое, вот там точно можно сделать такую, километра два-три. И на Пихтовых горах можно. Но это чуть позже.

— Четыре года назад в интервью АН «Между строк» вы сказали, что мечтаете получить значок ГТО. Удалось ли сдать нормативы?

— Я разработал целую стратегию, как получу этот значок. Меня, конечно же, не устраивает серебряный или бронзовый, я хотел получить именно золотой. Думаю: сначала пробегу марафон. Тем, кто пробежал марафон, автоматически присваивается третий разряд по лёгкой атлетике. А спортсменам-разрядникам можно сдать на серебро и получить автоматом золото. Начал готовиться. Но увы, пришли ковидные времена и это отодвинулось почти на три года. Единственное, что я успел, — выбрать дисциплины, которые нужно сдать. Но пробежал два километра на золотой значок. В лыжах и плавании я не сомневался. Оставалось решить вопрос с подтягиванием или с рывком гири — в них результат только на бронзу. Либо надо ещё тренироваться, либо марафон.

— От планов не отступаете?

— Отступать — это точно не по мне.

— Вы активно ведёте соцсети. Считаете ли, что депутаты должны рассказывать о своей личной жизни?

— Соцсети — это сегодня новое информационное поле, хотим мы того или нет, и его просто нужно использовать. А то, что я там посты размещаю, — так я же свои мысли, впечатления публикую. Например, что-то увидел необычное или событие интересное произошло. Вы знаете, на активное ведение соцсетей тоже нужно время. Столько у меня нет. Но написать пару строк всегда можно. Мне кажется, если ты не боишься делиться своим мнением или впечатлениями, у тебя это получается легко и быстро. Если начнёшь задумываться о каждом написанном слове, то это будет какой-то обузой, лишний раз уже подумаешь, а надо ли вообще это. Но если человек искренен и хочет поделиться тем, что увидел, услышал, своими эмоциями, не боится, то получается легко. Я не боюсь.

— Про остановочные комплексы хочется поговорить отдельно. Тагильчанам они мало нравятся.

— Лично мне, как жителю города, такие остановочные комплексы тоже не нравятся. Вот выйдите к нам на остановку «Управление НТМК» и посмотрите на эталон остановочного комплекса. В моём понимании они должны быть современные, красивые, с мониторами, с зарядкой для гаджетов. Думаю, наши провайдеры проведут там и свободный Wi-Fi. Город же надо делать уникальным!

Считаю, что у каждого города должно быть своё лицо, он должен чем-то выделяться и отличаться. Мы бы могли для начала в центре города поставить уникальные остановочные комплексы. Чтобы каждая остановка была произведением искусства. Думаю, наш Союз художников с этой задачей справится.

— Проблема же в финансировании прежде всего?

— Финансирование — это всегда последний вопрос. Прежде всего — идея, потом план реализации этой идеи, единомышленники, команда. Потом шаг за шагом идти к достижению цели. Когда есть идея и чёткое понимание, какой результат нужен и за какое время, найдутся и инвесторы, и источники финансирования.

— Пока слабо верится.

— ЕВРАЗ на последнем «Иннопроме» подписал очередное соглашение о поддержке Нижнего Тагила на 4,2 млрд рублей. Это как пример. То есть когда понятно, что делать и куда двигаться, то и средства находятся.

— Недавно в Нижнем Тагиле поменялась схема избрания депутатов, отменили партийные списки, сейчас в каждом округе будут только одномандатники. Как вы считаете, это правильное решение?

— Для муниципальных выборов и для муниципальных органов власти это точно правильное решение. Потому что городская Дума, городская власть — это не политика на самом деле, это работа, это ведение обычной хозяйственной жизни. Здесь не надо политических лозунгов от различных партий. Нужно принимать конкретные приземлённые решения.

Второе: у избирателей должен быть конкретный человек, к которому они могли бы обращаться. У нас что было на прошлых выборах? 14 депутатов, которых выбрали по одномандатным округам, за которых люди голосовали, и 14 — по партийным спискам. Расскажу на примере одной из партий. Помню, как проходила их избирательная кампания. От этой партии в городе вёл активную избирательную кампанию один человек. Многие его поддержали, видя, как именно этот человек её ведёт, как общается с избирателями. Но когда пришло время решать, кто же будет депутатом в гордуме, почему-то партия приняла решение, что не этот человек будет представлять её, а варяг из Екатеринбурга. Что его связывает с Нижним Тагилом? Ничего. Ни с городом, ни с жителями, ни с их проблемами. Но при этом человек приехал принимать решения. Я считаю, это абсолютно неправильно.

Депутат должен нести персональную ответственность перед людьми, которые за него проголосовали. Основная задача депутата городской Думы — быть прямым мостом между жителями с их проблемами и городской властью. Вторая задача — контроль исполнения тех программ, которые уже приняты и действуют. У нас тут нет никакой законотворческой деятельности, поэтому какая тут может быть политика? Обычная хозяйственная работа — ни больше, ни меньше.

— А к вам чаще с какими вопросами обращаются жители? Что в своём избирательном округе успели сделать?

— Удалось многое. Например, провели освещение на части улиц на Смычке, благоустроили двор на Красных Зорь — получилось современно, придите посмотрите. В школе № 12 окна заменили, в целом школам и детским садам помощь оказываем. Парк Борцов Революции на Красном Камне преобразился. Отремонтировали дороги на Восточной, Жуковского, Землячки. Привоз щебня во дворы, кронирование деревьев — это постоянно. В общем, перечислять можно долго, в отчете можно будет подробнее прочитать.

А вообще, как я уже сказал, нужно быть мостом, посредником между жителями и властью. Я постоянно на связи с жителями округа, все вопросы решаем сообща. Они мне — наказы, советы, просьбы и пожелания, я стараюсь выдать результат.

— Когда вы сами для себя решили, что снова будете участвовать в выборах?

— Наверное, когда вышел на предварительное голосование. Конечно, сомневаешься в себе, порой не всё получается. Из-за этого есть чувство неудовлетворённости собой. Но это как раз и подталкивает идти в новый созыв, чтобы закончить то, что не успел.

— Я знаю, что на ЕВРАЗ НТМК есть программа энергоэффективности, снижения выбросов. Расскажите немного о том, какие энергосберегающие технологии удалось за последнее время внедрить на комбинате.

— Сколько я работаю, мы энергоэффективностью всегда занимались, потому что ЕВРАЗ — это коммерческое предприятие. Для нас это вопрос снижения затрат. Чем меньше затраты, тем устойчивее работает предприятие, тем оно конкурентоспособнее, больше зарабатывает, есть возможность платить работникам зарплату побольше.

По вопросам энергосбережения мы работали всегда. В том числе с точки зрения экологии. Два года назад, когда в компании было принято решение, что мы акцентируем внимание на повестке устойчивого развития — ESG, вопросы энергоэффективности, снижения энергозатрат и улучшения экологической обстановки были вынесены отдельно, им стали уделять повышенное внимание.

К нам недавно приезжали коллеги с липецкого комбината посмотреть доменное производство, как мы сделали аспирацию на печах. У нас сегодня лучшая аспирация на доменных печах, лучше, чем у кого-либо на постсоветском пространстве или даже в Европе. Они очень удивились тому, как мы смогли добиться таких результатов. У нас можно без респираторов ходить по нижней загрузке — это раньше было невозможно даже представить. Поэтому вопросами экологии комбинат занимался, занимается и будет заниматься. Это у нас в особом приоритете, в особом фокусе.

— В этом году исполняется 300 лет Нижнему Тагилу. Насколько в вашем понимании изменился город за последние несколько лет?

— У нас вместо пустыря, на котором бегали собаки, появился замечательный парк на Муринских прудах, появилась школа № 100, появилась дорога с кольцевыми развязками. По сути, целый микрорайон появился. Построили абсолютно новое место отдыха на Пихтовых горах.

— Но есть и неприятные моменты…

Да, есть — молодёжь из города уезжает. И это серьёзная проблема. Там, где нет молодёжи, где нет детей, там нет будущего. Я однажды на одной из комиссий возмутился: может, хватит нам детские сады строить, может, пора строить дома престарелых? Зачем детсады, если молодёжь уезжает? Конечно, это было сказано с сарказмом, на эмоциях, но это было сказано именно из-за той обстановки, которая у нас сложилась. Это основная задача для депутатов следующего созыва. Этот вопрос нужно обсуждать вместе с администрацией, предприятиями, учебными заведениями, в том числе и высшими. Если мы сегодня строим парки, детсады, школы, дворцы творчества, реконструируем площадки, но это всё не помогает удержать молодёжь, значит, есть какая-то другая глубинная проблема, до которой мы пока не докопались.

— Чего ещё не хватает Нижнему Тагилу?

— Нашему городу, мне кажется, сегодня не хватает каких-то своих фишек. Нужно придумать изюминку. Сделать интересные остановочные комплексы, арт-объекты, указатели, каких нет ни в одном городе. У нас же есть креативные люди, которые могут об этом подумать, придумать и сделать. Сегодня очень хорошо развивается туризм выходного дня. С нами рядом — миллионник Екатеринбург, другие областные города в шаговой доступности: Пермь, Тюмень, Челябинск, Курган, Уфа. Мы окружены большими городами, жители которых, я уверен, приехали бы к нам, тем более нам есть что показать.

У нас есть множество уникальных объектов, у нас уникальная история. Надо сделать ряд туристических и развлекательных маршрутов — и всё это должно принести новую жизнь в город. К нам поедут люди, которые будут тратить здесь деньги: на сувениры, на туризм. Это потянет за собой малый бизнес, начиная от изготовления сувениров про наш город, заканчивая их продажей. А ведь ещё надо будет этих людей кормить, возить, развлекать, жильё им предоставить. Возможно, это и есть ключ к тому, чтобы удержать молодёжь в Нижнем Тагиле. И если будет потребность в таких услугах, то люди смогут себя в этом деле реализовать.