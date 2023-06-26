В Нижнем Тагиле на предстоящей неделе будет пасмурно, возможен дождь

На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле будет пасмурно, возможен дождь, температура воздуха к выходным поднимется до +26°C, сообщает Уральский гидрометцентр.

Сегодня, 26 июня, днём воздух прогреется до +18°C, солнце будет скрыто за облаками, ночью похолодает до +6°C. Во вторник, 27 июня, сохранится пасмурная погода, осадков не ожидается. Дневная температура может подняться до +21°C, ночью +9°C. В среду, 28 июня, облачно, днём +23°C, ночью до +11°C, возможен дождь. В четверг, 29 июня, над городом снова нависнут тучи, температуру воздуха днём до +21°C, ночью +9°C, возможен дождь . В пятницу, 30 июня, сохранится пасмурная погода с высокой вероятностью осадков, температура воздуха +23°C днём и +11°C ночью.

В субботу, 1 июля, солнце снова будет скрыто облаками, но дождя не ожидается, днём столбики термометров покажут +23°C, ночью около +12°C. В воскресенье, 2 июля, также будет пасмурно, синоптики прогнозируют высокую вероятность осадков, днём будет +26°C, ночью +12°C.