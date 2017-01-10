В Нижнем Тагиле на поминках мужчина забил друга до смерти газовым ключом

В Нижнем Тагиле расследуются обстоятельства убийства 37-летнего жителя Вагонки, сообщили АН «Между строк» в следственном отделе Дзержинского района. Тело погибшего обнаружили вечером 1 января. По данным следователей, после празднования Нового года двое мужчин в квартире одного из них выпивали спиртное, чтобы помянуть недавно умершего общего знакомого. Во время пьяного разговора завязалась ссора, в ходе которой хозяин жилища нанёс приятелю несколько ударов. В конце он схватил газовый ключ и забил приятеля до смерти. Потом мужчина вытащил труп в жилой двор на улице Вагоностроителей и вернулся домой.

«На месте было много следов. Прибывшая группа розыска нашла дом, а затем и квартиру, где произошла трагедия. 39-летний хозяин жилища был пьян, и правоохранители доставили его в отделение. К утру протрезвевший мужчина сознался в содеянном», – рассказал АН «Между строк» начальник следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Денис Кельбиханов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас обвиняемый содержится в следственном изоляторе. Ранее он уже был судим за имущественные преступления, а также по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Теперь ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Агентство новостей «Между строк»