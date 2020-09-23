В Нижнем Тагиле на площадке для выгула собак хаски растерзал джек-рассел-терьера на глазах у детей

В Нижнем Тагиле вечером 19 сентября на площадке для выгула собак в парке «Народный» собака породы хаски растерзала джек-рассел-терьера. Расправа произошла на глазах у гулявших в парке детей.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», по факту случившегося проверку проводят участковые отдела полиции № 16.

По словам очевидцев, хаски выгуливался без намордника. Собака и раньше вела себя агрессивно по отношению к другим питомцам и их хозяевам.

«В какой-то момент все отвернулись и услышали визг возле берёзок. Кобель вцепился в собачку как крокодил и мотал головой из стороны в сторону. Мы бросились разнимать, тащили за хвост. На площадке присутствовали дети. Маленькая девочка заплакала и спряталась за лавочку, а мы её успокаивали», — рассказала TagilCity.ru очевидица происшествия Надежда.

Пострадавшего пса увезли в ветеринарную лечебницу, однако спасти его не удалось. В итоге хозяйка погибшего джек-рассел-терьера вернулась на площадку с мёртвым питомцем на руках, там у неё завязалась потасовка с владелицей хаски — женщина отказывалась нести ответственность за действия своего животного.

По словам свидетельницы, владелица агрессивного кобеля отказалась от оказания какой-либо помощи потерпевшей стороне и заявила, что её пёс просто охранял свою территорию. Женщина оставила свой номер для связи, поскольку она намеревается взыскать материальный ущерб после того, как в ходе инцидента одна из собак порвала на ней одежду.