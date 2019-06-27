В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили пенсионерку

В Нижнем Тагиле на пересечении проспектов Мира и Ленина была сбита 57-летняя женщина. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 27 июня, в 14:50. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 21-летний водитель LADA Kalina, двигаясь по проспекту Мира, при повороте налево не пропустил пенсионерку, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу. Прибывшие на место медики скорой помощи диагностировали у пострадавшей травму ноги и руки. После оказания помощи женщина была отпущена домой. Водитель пояснил сотрудникам дорожной полиции, что не заметил пешехода при повороте.