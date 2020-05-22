В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе сбили 80-летнюю женщину, переходившую дорогу на красный свет

Сотрудниками ГИБДД Нижнего Тагила устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня, 22 мая, у дома № 23 по проспекту Ленина. По информации городского отдела пропаганды, около 11:30 37-летний водитель Daewoo Nexia на пешеходном переходе сбил пенсионерку, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом левого колена была госпитализирована в ЦГБ № 2.

В Госавтоинспекции предупреждают водителей, что при приближении к пешеходным переходам необходимо снижать скорость и убедиться в отсутствии людей, намеревающихся выйти на проезжую часть. В свою очередь пешеходы обязаны убедиться в своей безопасности. Выходя на проезжую часть на пешеходном переходе, нужно удостовериться, что водитель вас видит и останавливается.