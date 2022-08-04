В Нижнем Тагиле на пешеходном переходе иномарка сбила двух несовершеннолетних девочек 

В Нижнем Тагиле вечером 3 августа произошло ДТП на Гальянке. Женщина — водитель Ford Focus совершила наезд на двух несовершеннолетних девочек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Автомобиль двигался со стороны Уральского проспекта в сторону Черноисточинского шоссе. У дома № 51 на улице Дружинина автоледи допустила наезд на двух девочек 15 и 16 лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшим подросткам оказали медицинскую помощь в ГАУЗ СО «Демидовская городская больница», после чего девочки были отпущены домой.

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулем автомобиля Ford Focus находилась 48-летняя женщина со стажем вождения 15 лет, которая дважды привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД с начала 2022 года. Выявлено, что на момент ДТП она была в трезвом состоянии.

По факту происшествия водитель иномарки пояснила, что при подъезде к пешеходному переходу посмотрела по сторонам, увидела пару с коляской, подходящую к дороге слева, начала оценивать ситуацию с мыслями, успеет она проехать или нет. После чего повернула голову направо и у капота своего автомобиля увидела двух девочек, на которых совершила наезд.

В отношении водителя Ford Focus сотрудники ГИБДД составили административный материал по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходу. В настоящее время по факту ДТП проводится расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина происшествия.

В отделе пропаганды ГИБДД напоминают, что пешеходам необходимо смотреть по сторонам и переходить дорогу только в том случае, если водитель вас заметил и уступил дорогу. Водителям, подъезжая в пешеходному переходу, необходимо снижать скорость своего транспортного средства и быть внимательными. Нужно помнить, что водитель несёт ответственность за причинённый вред пешеходам.