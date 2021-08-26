В Нижнем Тагиле на перекрёстке Фрунзе — Черных изменится работа светофоров

В Нижнем Тагиле с 29 августа на перекрёстке Фрунзе и Черных вводится отдельная пешеходная фаза. Как сообщили в МУП «Сигнал-3», теперь здесь будет исключено пересечение транспортных левоповоротных потоков со встречными потоками прямого направления по улице Фрунзе. Также будет выделена отдельная фаза для пешеходов.

Отметим, в Нижнем Тагиле приступили к созданию первого диагонального пешеходного перехода, обустроенного по всем требованиям безопасности: уже 27 августа пересекать проезжую часть по-новому можно будет на перекрёстке улиц Победы и Пархоменко, затем аналогичную работу проведут на пересечении проспекта Мира и улицы Циолковского.