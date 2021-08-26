В Нижнем Тагиле появятся два диагональных пешеходных перехода на оживлённых перекрёстках

В Нижнем Тагиле приступили к созданию первого диагонального пешеходного перехода, обустроенного по всем требованиям безопасности: уже 27 августа пересекать проезжую часть по-новому можно будет на перекрёстке улиц Победы и Пархоменко, затем аналогичную работу проведут на пересечении проспекта Мира и улицы Циолковского, сообщил ИА «Все новости» директор МБУ «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.

На обустройство одного диагонального пешехода у МБУ «Сигнал-3» уходит около недели при отсутствии погодных помех. Получив задание от управления горхозяйством, инженеры сначала прорабатывают всё на бумаге, затем согласуют с ресурсниками и всеми заинтересованными лицами. После этого подводят коммуникации и монтируют новые светофоры для пешеходов с фазами «Стой» и «Иди»: таких на Победы — Пархоменко будет четыре. Новую технику нужно отладить, настроить работу фаз и только потом запустить в работу. На последнем этапе наносят разметку 1.14.3 по новому ГОСТу 2020 года — диагональную для регулируемых перекрёстков.

В Нижнем Тагиле в последние годы ГИБДД взяла курс на изменение схемы движения на перекрёстках: она подразумевает разделение потоков транспорта и пешеходов по фазам светофора. Такой способ предполагает переход дороги по диагонали. Соответствующей разметки не было, и многие пешеходы нарушали правила и пересекали проезжую часть по гипотенузе. Власти объясняли, что на обустройство полноценных диагональных переходов пока нет денег.