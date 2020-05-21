В Нижнем Тагиле на остановке подрались два водителя маршруток (ВИДЕО)

Днём 21 мая на остановке «Дом книги» по улице Космонавтов пассажиры двух автобусов стали свидетелями драки водителей. Как сообщает подписчица паблика «Инцидент Нижний Тагил», водитель 25-го маршрута стал обгонять 33-й маршрут по рельсам и подрезал.

«По итогу остановились оба, началась словесная перепалка, водитель 33-го маршрута схватил палку и завязалась драка. После непродолжительного боя каждый поехал по своему маршруту», — сообщила подписчица сообщества «Инцидент Нижний Тагил» Екатерина.