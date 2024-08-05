В Нижнем Тагиле на месяц закрыли сауну после травмирования детей (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле после травмирования детей на месяц закрыли «Ай сауну» на улице Серова. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.

«Индивидуальный предприниматель допустил нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, что повлекло причинение вреда жизни и здоровью несовершеннолетних. Возникновение неинфекционного заболевания связано с отсутствием производственного контроля за качеством воды в бассейне сауны, а именно превышены гигиенические нормативы в воде плавательного бассейна. Деятельность помещения сауны приостановлена на 30 суток», — сообщают в ведомстве.

В целях предотвращения угрозы жизни, здоровью людей деятельность организации приостановлена, помещения опечатаны. Владелец уведомлён, что в случае самовольного возобновления работы для него может наступить административная ответственность, предусмотренная ст. 17.15 КоАП РФ (неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера).

Напомним, прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила организовала проверку по сообщению СМИ об ухудшении состояния здоровья подростков на детском празднике.