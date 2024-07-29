Прокуратура проверит сауну в Нижнем Тагиле после травмирования подростков

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила организовала проверку по сообщению СМИ об ухудшении состояния здоровья подростков на детском празднике. Как сообщает портал Е1, инцидент произошёл в «Ай сауне» на улице Серова. Компания из нескольких семей собралась на день рождения. В какой-то момент у детей началась массовая рвота, кашель и заплыли глаза. Приехавшие на вызов медики диагностировали химический ожог средней тяжести.

«Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия. Точное количество пострадавших уточняется. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также соблюдению законодательства о защите прав потребителей. Будет запрошена информация из учреждения здравоохранения о состоянии здоровья несовершеннолетних для установления степени тяжести причинённого вреда здоровью. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Свою проверку начали и в отделе полиции № 16 Нижнего Тагила.