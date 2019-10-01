Общество

В Нижнем Тагиле на месте бывшего кафе на проспекте Строителей организуют зону отдыха со спуском к набережной

01.10.2019 21:01
В Нижнем Тагиле на месте бывшего кафе на проспекте Строителей организуют зону отдыха со спуском к набережной

На месте летнего кафе в центре Нижнего Тагила (пр. Строителей, 5а), которое было закрыто в прошлом году, организуют место для отдыха жителей города со спуском к набережной Тагильского пруда. Об этом сегодня, 1 октября, во время объезда Ленинского района сообщил АН «Между строк» мэр Владислав Пинаев.

«Мы в том году убрали здесь кафе, которое в последние годы стояло. Никакой привлекательности архитектурному облику оно не добавляло. А улица эта на самом деле очень красивая, застройка 50–60-х годов. Есть большое желание попытаться восстановить тот вид, который был задуман питерскими, или ленинградскими, архитекторами того времени, организовать зону отдыха. Есть идея в рамках ранее заключённого соглашения с Уральским государственным архитектурно-художественным университетом попросить студентов сделать проекты. Чтобы всё-таки это место украсить, посадить новые деревья вместо старых тополей и, конечно, попробовать восстановить аллею, которая выходит полностью на пруд, на ул. Горошникова»,  рассказал Владислав Пинаев.

Летнее кафе на проспекте Строителей, 5а закрылось из-за несоответствия санитарным требованиям. Необходимо было подвести воду, организовать приготовление продукции в стационарных объектах, сделать раздельные туалеты для посетителей и персонала. Кроме того, тагильчане часто жаловались на несоблюдение в заведении элементарных правил гигиены и санитарии: столики и оборудование облюбовали голуби, постоянными гостями кафе стали и дворовые собаки.

В рамках объезда Ленинского района мэр Владислав Пинаев вместе со спикером Нижнетагильской гордумы Вадимом Раудштейном посетил также питомник «Горзеленхоза». В ближайшие годы чиновники планируют восстановить тепличное хозяйство муниципалитета. После ремонта теплиц и организации отопления на территории питомника можно будет выращивать около 300 тысяч корней цветочной рассады для клумб.

«Мы в этом году столкнулись с тем, что подрядчик, который выиграл конкурс по высадке цветов, снизил цену практически в два раза. С моей точки зрения, клумбы в этот раз были не так красивы, как ранее. Понятно, то, что стоит 8 млн рублей, невозможно сделать за 4 млн рублей. Поэтому мы съездили сегодня сюда посмотреть, в каком состоянии находится тепличное хозяйство. Не такие великие деньги нужны, чтобы восстановить для начала хотя бы две теплицы. Трубы здесь есть, каркасы есть, можно заменить поликарбонат и сделать отопление. Посчитаем экономику, в следующем году сделаем проект. Если это будет нам финансово выгодно, будем выращивать свои растения для клумб», отметил глава Нижнего Тагила.

Сегодня на территории питомника выращивают молодые яблони, рябины, берёзы, кизильник, липы и серебристые тополя. В следующем году они украсят дворы, парки и скверы Нижнего Тагила.

 

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