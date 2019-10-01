В Нижнем Тагиле на месте бывшего кафе на проспекте Строителей организуют зону отдыха со спуском к набережной

На месте летнего кафе в центре Нижнего Тагила (пр. Строителей, 5а), которое было закрыто в прошлом году, организуют место для отдыха жителей города со спуском к набережной Тагильского пруда. Об этом сегодня, 1 октября, во время объезда Ленинского района сообщил АН «Между строк» мэр Владислав Пинаев.

«Мы в том году убрали здесь кафе, которое в последние годы стояло. Никакой привлекательности архитектурному облику оно не добавляло. А улица эта на самом деле очень красивая, застройка 50–60-х годов. Есть большое желание попытаться восстановить тот вид, который был задуман питерскими, или ленинградскими, архитекторами того времени, организовать зону отдыха. Есть идея в рамках ранее заключённого соглашения с Уральским государственным архитектурно-художественным университетом попросить студентов сделать проекты. Чтобы всё-таки это место украсить, посадить новые деревья вместо старых тополей и, конечно, попробовать восстановить аллею, которая выходит полностью на пруд, на ул. Горошникова», — рассказал Владислав Пинаев.

Летнее кафе на проспекте Строителей, 5а закрылось из-за несоответствия санитарным требованиям. Необходимо было подвести воду, организовать приготовление продукции в стационарных объектах, сделать раздельные туалеты для посетителей и персонала. Кроме того, тагильчане часто жаловались на несоблюдение в заведении элементарных правил гигиены и санитарии: столики и оборудование облюбовали голуби, постоянными гостями кафе стали и дворовые собаки.

В рамках объезда Ленинского района мэр Владислав Пинаев вместе со спикером Нижнетагильской гордумы Вадимом Раудштейном посетил также питомник «Горзеленхоза». В ближайшие годы чиновники планируют восстановить тепличное хозяйство муниципалитета. После ремонта теплиц и организации отопления на территории питомника можно будет выращивать около 300 тысяч корней цветочной рассады для клумб.

«Мы в этом году столкнулись с тем, что подрядчик, который выиграл конкурс по высадке цветов, снизил цену практически в два раза. С моей точки зрения, клумбы в этот раз были не так красивы, как ранее. Понятно, то, что стоит 8 млн рублей, невозможно сделать за 4 млн рублей. Поэтому мы съездили сегодня сюда посмотреть, в каком состоянии находится тепличное хозяйство. Не такие великие деньги нужны, чтобы восстановить для начала хотя бы две теплицы. Трубы здесь есть, каркасы есть, можно заменить поликарбонат и сделать отопление. Посчитаем экономику, в следующем году сделаем проект. Если это будет нам финансово выгодно, будем выращивать свои растения для клумб», — отметил глава Нижнего Тагила.

Сегодня на территории питомника выращивают молодые яблони, рябины, берёзы, кизильник, липы и серебристые тополя. В следующем году они украсят дворы, парки и скверы Нижнего Тагила.