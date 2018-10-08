В Нижнем Тагиле на крыше супермаркета нашли труп пенсионерки

Утром 8 октября на крыше магазина «Кировский» на Пархоменко, 35 обнаружено тело 78-летней женщины. На фото с места трагедии видно, как рядом с трупом валяется одежда и оконная рама. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», погибшая проживала на восьмом этаже.

«Погибшая проживала в квартире одна. Скорее всего, ей стало плохо и она выпала из окна. Признаков криминала не усматривается. На месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета», — пояснили в пресс-службе полиции.