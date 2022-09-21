В Нижнем Тагиле на карантин закрыто 33 класса 

В Нижнем Тагиле 33 класса в 15 образовательных учреждения ушли на карантин по ОРВИ. Об этом рассказал заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров каналу «Тагил ТВ».

По словам Сурова, подтверждённый диагноз «коронавирус» стоит у 24 школьников и 15 педагогов. Однако речи о возвращении дистанционного обучения пока не идёт.

«Понятно, что мы не знаем, что будет через неделю, две, три. Если ситуация будет обостряться, будет принято решение на уровне региона о дистанционном обучении. Но я считаю, что разговаривать об этом преждевременно, предпосылок к этому пока нет», — заявил «Тагил-ТВ» Валерий Суров.

В Нижнем Тагиле и в целом в Свердловской области растёт заболеваемость коронавирусом и ОРВИ. Ранее в регионе вновь начали открываться мобильные пункты вакцинации. Теперь в них можно будет сделать прививку не только от COVID-19, но и от гриппа, дифтерии и гепатита.

В Нижнем Тагиле пока открылся один пункт — в Нижнетагильском цирке на Первомайской, 8а. Поставить прививку там можно будет 20, 22, 24, 28 и 30 сентября с 15:00 до 18:00, а также 1 октября с 10:00 до 13:00. Пришедшим на вакцинацию необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис, СНИЛС, прививочный сертификат.