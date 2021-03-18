В Нижнем Тагиле на Гальянке из-за прорыва водовода затопило дорогу

Серьёзная коммунальная авария произошла сегодня утром в районе СОК «Юпитер» на ГГМ. По данным АН «Между строк», прорыв водовода случился у дома № 6 по улице Тагилстроевской. Хлынувшая из под земли вода затопила проезжую часть из-за чего автомобили были вынуждены буквально форсировать водную преграду. В настоящее время ликвидацией последствий занимаются дорожные службы.

«На Тагилстроевской, 6 произошла утечка на водоводе. Водовод находится в ведении организации, которая там в настоящее время ведёт строительство. ”Водоканал-НТ” перекрыл воду к этому зданию. Жилые дома и соцобъекты под отключение не попали», - уточнили в ЕДДС.