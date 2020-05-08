В Нижнем Тагиле на фоне особого режима выбросы уменьшились на 35%

Автоматические станции Минприроды в Свердловской области зафиксировали в крупных городах региона снижение содержания в атмосферном воздухе основных загрязняющих веществ — диоксида серы, оксида углерода, оксидов азота, взвешенных частиц, сероводорода, аммиака, сообщает региональный штаб по борьбе с коронавирусом.

«В связи со снижением интенсивности дорожного движения, масштабной уборкой в муниципалитетах улучшилось состояние атмосферного воздуха в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове и Полевском», — сообщил министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

В частности, в Нижнем Тагиле выбросы загрязняющих веществ от транспорта в апреле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократились на 35%. В Екатеринбурге максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота и мелкодисперсной пыли снизилась вдвое. В Асбесте и Первоуральске не наблюдалось превышений нормативов содержания в атмосферном воздухе измеряемых загрязняющих веществ

Автоматические измерения проводятся 15 станциями территориальной наблюдательной сети в 13 городах региона с повышенной промышленной нагрузкой.