В Нижнем Тагиле на фестивале «Демидофф» покажут новую драму с Чулпан Хаматовой

В Нижнем Тагиле состоится премьерный показ фильма «Просточеловек» (12+). Дебютная полнометражная работа режиссёра Яны Климовой-Юсуповой откроет фестиваль телекомании «Телекон» «Демидофф», полуфинал которого пройдёт в Нижнем Тагиле с 8 по 11 сентября, сообщает ИА «Все новости».

Киноленту «Просточеловек» в нашем городе представит режиссёр, сценарист и продюсер Яна Климова-Юсупова. В фильме снялись Филипп Авдеев, Чулпан Хаматова и Юлия Меньшова. В России картину показывали дважды: в июле на фестивале в Нижнем Новгороде «Горький fest» и в конце августа на Международном Московском кинофестивале. Лента получила прокатное удостоверение, выход в кинотеатрах планировался с 25 августа, однако премьеру перенесли.

«Саша живёт свою простую, но классную жизнь: он работает барменом, встречается с красивой девушкой Лорой, вместе они готовятся к переезду в Барселону, где их уже ждёт своя квартира и собственный бар, которые купили родители Лоры. На поверхности всё выглядит идеально, однако никто знает, какие сложности скрываются в глубине. За несколько дней до переезда Саша узнаёт, что нашлась женщина, которая бросила его в роддоме 30 лет назад. Молодой человек, выросший сиротой, получает шанс впервые увидеть свою мать. Знакомство с этой женщиной полностью меняет жизнь Саши. На пороге её квартиры, куда он приходит переполненный отчаянной обидой, появляется одинокая и больная женщина, падающая перед парнем в эпилептическом припадке. Саша видит человека, которому, вероятно, все эти годы было не легче, чем ему», — гласит описание драмы на сайте «Кинопоиск».

9 и 10 сентября в большом зале кинотеатра «Красногвардеец» пройдут показы конкурсной программы фестиваля. Увидеть 45 работ-полуфиналистов из 25 городов России может любой желающий, вход свободный. Полная программа показов опубликована на сайте фестиваля «Демидофф». По итогам фестивальных дней определятся финалисты. Награждение победителей состоится в Санкт-Петербурге в ноябре 2022 года.

Кинофестиваль «Демидофф» придумали журналисты телекомпании «Телекон». Идея проекта заключается в популяризации исторического наследия уральских промышленников Демидовых. На проведение мероприятия компания выиграла президентский грант в размере 3 млн 888 тысяч рублей.