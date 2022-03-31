Фильмы о Демидовых, фолк-фестиваль и конкурс детских театров. Четыре проекта из Нижнего Тагила выиграли гранты в области культуры 

Четыре тагильских проекта выиграли президентские гранты на реализацию своих идей в области культуры, искусства и креативных индустрий. В 2022 году победители конкурса из Нижнего Тагила получат от 290 тысяч до 3,9 млн рублей.

Самый большой грант — 3 млн 888 тысяч рублей — достался проекту телекомпании «Телекон», которая придумала провести открытый фестиваль фильмов и телепрограмм о труде, искусстве, меценатстве «Демидофф». Идея проекта заключается в популяризации исторического наследия уральских промышленников Демидовых. Для участия в конкурсе будут приниматься работы телекомпаний со всей страны. Всего планируют пригласить не менее 100 СМИ.

«Места проведения первого фестиваля — Нижний Тагил и Санкт-Петербург. Полуфинал будет проходить у нас. На этом этапе запланированы открытые показы конкурсных работ, обширная экскурсионная программа по демидовским местам, обсуждение работ и мастер-классы. Финал пройдёт в Санкт Петербурге, где будут организованы авторские, эксклюзивные экскурсии по "Петербургу тагильскому" и торжественная церемония награждения победителей», — сказано в заявке «Телекона».

Второй грант на сумму 2 млн 318 тысяч рублей получил Виктор Зайцев, создатель школы кино и телевидения «ШКИТ». Он предложил провести конкурс видеосюжетов, документальных и короткометражных фильмов об истории города. В конкурсе «Нижний Тагил. Это моя земля — городские легенды» смогут принять участие тагильчане от 14 до 35 лет. Благодаря проведению конкурса организаторы хотят показать Нижний Тагил в положительном ключе, чтобы молодые люди понимали, что для творческой самореализации не нужно уезжать из города. Помимо конкурса, проектом предусмотрено обучение конкурсантов основам драматургии, режиссуры, правилам написания сценариев, видеосъёмке, монтажу и поведению в кадре.

Третий грант в размере 488 тысяч рублей получит креативный кластер Samoro.doc на реализацию ивент-проекта «Фолк-Сейшен». Задача фестиваля — привлечь в Нижний Тагил представителей event-индустрии для проведения традиционных русских народных праздников в современном и интересном формате. Также благодаря фестивалю организаторы хотят помочь начинающим мастерам прикладных художественных промыслов стать популярными.

Грант в размере 290 тысяч рублей получил Нижнетагильский кукольный театр. Коллектив реализует проект городского фестиваля детских театральных коллективов «Золотой ключик», который хотят провести уже в восьмой раз. Основной целью фестиваля является создание условий для развития творческих способностей детей дошкольного возраста при помощи знакомства с театральным искусством.

Конкурс Президентского фонда культурных инициатив проводится во второй раз. В этом году грантовую поддержку получат 1382 проекта из 84 регионов страны. Всего на участие в конкурсе было подано 10 290 заявок. В нём могли участвовать как некоммерческие, так и коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения. Проекты-победители будут реализованы по всей стране в ближайшие 18 месяцев.