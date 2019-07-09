В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК произошёл пожар (ВИДЕО)

Сегодня утром на территории ЕВРАЗ НТМК произошёл пожар в смолопекококсовом цехе. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе металлургического комбината.

«В смолопекококсовом цехе произошло возгорание, которое было ликвидировано в течение 10 минут. При происшествии никто не пострадал. Для выяснения причин произошедшего создана комиссия», - пояснили на предприятия.

Отметим, утром жители Нижнего Тагила заметили в районе коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК клубы чёрного дыма. Очевидцы предположили, что причиной задымления мог стать выброс ядовитых веществ, но эта версия не нашла подтверждения.