В Нижнем Тагиле на ЕВРАЗ НТМК произошёл пожар (ВИДЕО)

09.07.2019 14:13
Сегодня утром на территории ЕВРАЗ НТМК произошёл пожар в смолопекококсовом цехе. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе металлургического комбината.
«В смолопекококсовом цехе произошло возгорание, которое было ликвидировано в течение 10 минут. При происшествии никто не пострадал. Для выяснения причин произошедшего создана комиссия», - пояснили на предприятия.
Отметим, утром жители Нижнего Тагила заметили в районе коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК клубы чёрного дыма. Очевидцы предположили, что причиной задымления мог стать выброс ядовитых веществ, но эта версия не нашла подтверждения.
Видео: Андрей Волегов
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