В Нижнем Тагиле на этой неделе откроется ещё три загородных лагеря

В конце недели примут детей три муниципальных загородных лагеря: «Уральский огонёк», «Антоновский» и «Звонкие голоса». С 7 июля в Нижнем Тагиле открылись оздоровительный комплекс «Звёздный» и загородный лагерь со спортивным уклоном «Золотой луг». Учреждения приняли 130 и 94 ребёнка соответственно.

«Загородные оздоровительные учреждения работают в режиме обсервации, смена длится 14 дней. Весь персонал и воспитанники не покидают территорию лагеря, а родители не навещают своих детей», — приводят в пресс-службе мэрии слова вице-мэра по социальной политике Валерия Сурова.

Для соблюдения противоэпидемических мероприятий у детей три раза в день измеряют температуру. Корпуса и комнаты оснащены антибактериальными ковриками и антисептиками для рук, воздух в помещениях обрабатывается с помощью специальных облучателей и рециркуляторов, проводится регулярная влажная уборка всех поверхностей. Кроме того, во всех загородных лагерях сокращено количество участников массовых мероприятий. Игры, зарядки проводятся поотрядно для групп в 12–14 человек. Большие праздники будут проходить только на открытых пространствах с соблюдением социальной дистанции.

Как рассказали в ДОК «Звёздный», в таких небольших группах ребята быстрее сплачиваются и налаживают дружеские отношения. А чтобы родители знали, чем занимаются их дети, каждый день на официальном сайте комплекса выкладывается фотоотчёт о прошедших мероприятиях.

Также на этой неделе состоится приёмка ЗОЛ «Солнечный», после чего будет принято решение об открытии первой смены в этом учреждении.

Чиновники обещают оздоровить в этом году как можно больше тагильских школьников, несмотря на пандемию коронавируса. В лагерях планируют провести по три-четыре смены. В таком случае за лето в них смогут отдохнуть почти две тысячи школьников.