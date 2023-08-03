В Нижнем Тагиле на дороге во время движения загорелся автомобиль

Накануне, 2 августа, в Нижнем Тагиле во время движения на улице Максима Горького загорелся Volkswagen Golf. Увидев огонь под капотом, владелец иномарки сперва пытался потушить возгорание самостоятельно огнетушителем. Неравнодушными оказались и другие участники дорожного движения, которые помогали мужчине в тушении авто. В итоге справиться с огнём смогла только пожарно-спасательная служба.

Сейчас дознавателями МЧС проводится проверка. Предполагаемая причина возгорания — аварийный режим работы электропроводки в моторном отсеке.