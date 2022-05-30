В Нижнем Тагиле на детской площадке у цирка серьёзно травмировалась 7-летняя девочка

Вечером 28 мая в Нижнем Тагиле на набережной городского пруда возле цирка травмировался ребёнок. 7-летняя девочка упала с горки вниз головой и ненадолго потеряла сознание. Как пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», мама девочки в момент происшествия находилась неподалёку от дочери, но отвлеклась.

«Девочка торопилась взобраться на горку, но пока карабкалась, упала и ударилась о землю головой, на мгновение потеряв сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь. Медики быстро приехали и, осмотрев ребёнка, прямо на месте ЧП стали оказывать первую помощь. А потом её госпитализировали в одну из больниц города, предварительно зафиксировав шею и голову в неподвижном положении. Судя по всему, травма достаточно серьёзная», — пишет сообщество «Инцидент Нижний Тагил».

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», в отделе полиции по факту инцидента проводится проверка, личности ребёнка и родителей уже установлены.

Напомним, 5 мая на площадке за ГДДЮТ травму позвоночника получил 13-летний мальчик. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом грудного отдела позвоночника и ушиб спины.