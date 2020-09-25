В Нижнем Тагиле на день перекроют центральные улицы Вагонки из-за чемпионата по велосипедному спорту

Завтра, 26 сентября, на Вагонке закроют автомобильное движение по нескольким улицам из-за чемпионата и первенства Свердловской области по велосипедному спорту. Транспортные средства не смогут ходить по проспекту Вагоностроителей (на участке от Восточного шоссе до улицы Сибирской), а также по проспекту Дзержинского на участках: от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей, от дома № 32 до проспекта Вагоностроителей и от улицы Коминтерна до проспекта Вагоностроителей. Улицы будут перекрыты с 08:00 до 16:00.

В районе перекрытых улиц с 00:00 26 сентября и до окончания мероприятия будет также запрещена парковка автомобилей.

Чемпионат Свердловской области по велосипедному спорту будет проводиться в дисциплинах «Шоссе — индивидуальная гонка на время в гору» и «Шоссе — групповая гонка» среди мужчин и женщин. Первенство региона организуют среди юношей и девушек 13–14 лет, 15–16 лет, а также юниоров и юниорок 17–18 лет, дисциплины те же. Во время соревнований по трассе будут курсировать машины сопровождения.