В Нижнем Тагиле на базе легендарной «Арматы» создадут боевую машину «Илья Муромец»

Руководство «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех») планирует создать на базе тяжёлой гусеничной платформы «Армата» боевую машину поддержки танков и назвать её «Илья Муромец». Название для новой БМПТ предложил гендиректор УВЗ Александр Потапов, пишет ТАСС. В разговоре с журналистом агентства он отметил, что название «Терминатор», которое присвоили предыдущей версии БМПТ, имеет иностранное звучание.

«У каждого образца [военной техники], который сегодня существует, есть возможность модернизации, и мы её реализуем и будем реализовывать в дальнейшем. Если говорить про БМПТ, то следующим этапом может быть установка такого боевого модуля на платформу “Армата” в калибре 57 мм. Это мы прорабатываем тоже. И в этом направлении мы будем продолжать наши разработки и исследования. Единственное, что уже сильно приросло название “Терминатор”. Всё-таки хочется русского звучания. Пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то ещё», — пояснил Потапов.

Работы над универсальной гусеничной платформой «Армата» велись в 2009–2015 годах. Сегодня она используется для танка Т-14, тяжёлой БМП Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16. После создания «Ильи Муромца» его планируется отправить на службу в российскую армию.