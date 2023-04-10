В Нижнем Тагиле на автомойке автоледи раздавила мужчину

Накануне, 9 апреля, около 15:30 в Нижнем Тагиле на улице Калинина, 84б 24-летняя девушка — водитель Opel Corsa при выезде с автомойки, двигаясь задним ходом, наехала на 20-летнего пешехода и на стоящую на парковке Lada Vesta. Об этом АН «Между строк» сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Пострадавший рассказал сотрудникам полиции, что припарковал свой автомобиль рядом с автомойкой и протирал его после помывки. К самой автомойке он стоял спиной и не заметил, как Opel едет прямо на него. В результате мужчина оказался зажат между двумя автомобилями. Пострадавший с перелом бедра и закрытым переломом ключицы был госпитализирован в больницу.

Ранее за нарушение правил дорожного движения автолюбительница не привлекалась. Стаж вождения девушки составляет 5 лет.