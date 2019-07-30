В Нижнем Тагиле на аварийном пешеходном переходе, где Nexia сбила трёх девочек, установили искусственную неровность

Рабочие «УБТ-Сервиса» в понедельник, 29 июля, закатали в асфальт пешеходный переход у дома № 44а по улице Зари, где двумя днями ранее 50-летний водитель на Daewoo Nexia сбил трёх девочек 11, 9 и 8 лет. Об этом сообщает паблик «ЧП Нижний Тагил». Установка таких приподнятых над уровнем дороги пешеходных переходов рекомендована Минтрансом РФ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По мнению специалистов, такой аналог «лежачего полицейского» должен вынуждать водителя сбрасывать скорость при приближении к пешеходному переходу.