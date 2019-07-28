В Нижнем Тагиле трёх девочек сбили на пешеходном переходе

Днём 27 июля в Нижнем Тагиле на пешеходном переходе у дома № 44А по улице Зари 50-летний водитель на Daewoo Nexia сбил трёх девочек 11, 9 и 8 лет. После осмотра врачами две девочки были отпущены домой, одна госпитализирована.

Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД, девочки гуляли и пошли из двора дома к магазину через дорогу. Водитель, подъезжая к «зебре», ехал по правой полосе со скоростью около 40 километров в час. Посчитав, что автомобиль, движущийся впереди, едет медленно, он перестроился в левую полосу и увеличил скорость, чтобы обогнать его.

Дорожные полицейские установили, что в мае этого года водитель уже совершал наезд на подростка и неоднократно привлекался к ответственности за нарушения правил проезда пешеходных переходов.

В ГИБДД напоминают, что подъезжая к пешеходному переходу необходимо максимально снизить скорость, быть готовым к выходу пешеходов на проезжую часть дороги. В случае, если перед пешеходным переходом другое транспортное средство снизило скорость или остановилось необходимо предполагать, что на пешеходный переход вышел пешеход и не следует обгонять или опережать данное транспортное средство.