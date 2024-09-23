В Нижнем Тагиле на 50-метровом флагштоке за 30 млн рублей порвался пополам флаг России

Сегодня, 23 сентября, в Нижнем Тагиле на 50-метровом флагштоке порвалось пополам полотно российского триколора. Как рассказал АН «Между строк» директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, верхняя часть флага зацепилась за электронный индикатор ветра, расположенный на вершине мачты.

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями, при порывах ветра выше 17 метров в секунду, полотнище флага зацепилось за электронный индикатор ветра, расположенный на вершине флагштока. На данный момент ведутся работы по снятию повреждённого полотна. В рамках гарантийного обслуживания новое полотнище флага будет установлено в ближайшее время», — сказано в официальном Telegram-канале МУП «Тагилдорстрой».

Напомним, торжественное открытие 50-метрового флагштока состоялось 9 августа на набережной Тагильского пруда. Он оборудован электроприводом с поворотным оголовком и системой мониторинга ветра. Размер полотна — 16,6 на 11,1 метра. Монтажом флагштока занималось МУП «Тагилдорстрой». Компания стала единственным участником тендера на 30 млн рублей. Под флагштоком сделали гранитную площадку, объект обнесли забором высотой 1,2 метра. Также установили видеонаблюдение и подсветку.