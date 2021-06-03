В Нижнем Тагиле на 40% снизилось количество краж металла

По сравнению с прошлым годом почти на 40% уменьшилось количество зарегистрированных преступлений в сфере краж и приёмки металла. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское». Причём большая их часть раскрывается, а лица, причастные к кражам, несут уголовную ответственность.

На днях полиция задержала ранее судимую 34-летнюю местную жительницу, которая оказалась причастна к восьми фактам краж имущества провайдеров в Ленинском и Тагилстроевском районах Нижнего Тагила. По каждому из них возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ («Кража»). Задержать злоумышленницу удалось благодаря активному содействию сотрудников компании сотовой связи, которые, используя возможности камер видеонаблюдения, выяснили, кто причастен к краже кабелей, а затем задержали гражданку с поличным и сдали прибывшим на место сотрудникам полиции. Женщина дала признательные показания и назвала место, куда сдавала похищенное имущество.

Также в металлоприёмке на улице Кирова в ходе проверки выявлен ряд нарушений. Сотрудники полиции уже направили представление в уполномоченные органы от имени начальника Управления МВД о лишении юридического лица, осуществляющего деятельность по данному адресу, лицензии на приём и переработку металла.

Выявлены и нарушения в пункте приёма на Северном шоссе, где полицейские обнаружили сданный на утилизацию ранее похищенный автомобиль, а также в точке на улице Максима Горького, где часть приёмки металла осуществляется без записи в журнал учёта.