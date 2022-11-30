В Нижнем Тагиле на 25% снизился уровень преступности среди подростков

В Нижнем Тагиле по итогам 9 месяцев этого года уровень преступности среди подростков снизился на 25%. В сравнении с прошлым годом, где количество противонарушений составило 96, в 2022 году выявлено 71. Такие цифры приводятся в отчёте областной комиссии по делам несовершеннолетних и их прав. В Екатеринбурге снижение составило всего 13% — с 386 до 335 эпизодов. В целом средний уровень детской преступности в Свердловской области упал на 11% — с 1069 до 950 эпизодов. Падение зафиксировано в Североуральске, где показатели снизились с 16 до 6 эпизодов в сравнении с 2021 годом. В Новоуральске — с 18 до 7, в Первоуральске — с 51 до 21, в Каменске-Уральском — с 57 до 29.

В Нижнем Тагиле работа по выявлению правонарушений среди подростков проводилась в формате выездных проверок в районы города. Организовывались встречи с главами и заместителями глав администраций районов по социальным вопросам. Во время выездных проверок рабочая группа посетила: 3 территориальных комиссии, 3 организации соцобслуживания, 5 отделений по делам несовершеннолетних, 7 образовательных организаций, психиатрическую больницу № 7, а также 5 организаций культуры и работы с молодёжью.

В Нижнем Тагиле зарегистрировано 3 преступления несовершеннолетних в сфере незаконного оборота наркотиков (все связаны со сбытом наркотических средств): Ленинский район — 2, Тагилстроевский район — 1. Выявлено 3 административных правонарушения, связанных с употреблением наркотических средств без назначения врача, которые совершены двумя подростками, являющимися жителями Ленинского и Тагилстроевского районов. Кроме того, в состоянии токсического опьянения несовершеннолетним совершено одно преступление. За 8 месяцев 2022 года зарегистрировано 4 факта отравления несовершеннолетних в результате употребления токсических и наркотических веществ: Ленинский район — 1, Дзержинский район — 1, Тагилстроевский район — 2; 1 из них с летальным исходом (Ленинский район). Причиной смерти послужило отравление газом.

Кроме того, по итогам 9 месяцев 2022 года на территории Свердловской области наблюдается снижение на 10% количества преступлений, совершённых в отношении подростков (с 2740 до 2465), на 21,3% (с 856 до 674) — против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних. Однако на протяжении последних 2 лет на территории области наблюдался рост сексуального насилия в отношении несовершеннолетних, количество таких преступлений увеличилось на 22% (с 849 в 2019 году до 1038 в 2021 году). Доля преступлений сексуального характера от общего количества преступлений, совершённых в отношении несовершеннолетних, в текущем году составила 27% (в 2019 году — 26,5%, в 2020 году — 29,1%, в 2021 году — 30,8%).

Согласно подсчётам, более половины преступлений указанной категории — это насильственные преступления, их доля составила 61% (ст. 131, 132 УК РФ). Так, в текущем году зарегистрированы случаи, когда преступления в отношении детей совершаются сожителем матери несовершеннолетних, в том числе в присутствии матери. В 2022 году отмечается рост количества преступлений указанной категории (+470%; с 10 до 57), в том числе по ст. 131 УК РФ (изнасилование) — на 2200% (с 1 до 23), по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) — на 277,8% (с 9 до 34). При этом 41 преступление (доля 71,9%) совершено одним подростком. Стоит отметить, что с развитием информационных технологий увеличивается количество преступлений, совершённых с использованием интернета. Кроме того, в отношении подростков зарегистрирован 21 факт изготовления материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ) и 9 фактов использования несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов (ст. 242.2 УК РФ).

Несмотря на положительную динамику показателей в Нижнем Тагиле, в двух десятках свердловских муниципалитетов по итогам 9 месяцев 2022 года наблюдается резкий рост подростковой преступности: Полевской городской округ (+400%, с 4 до 20), Режевской ГО (+367%, с 3 до 14), Тавдинский (+333%, с 3 до 13), Алапаевск (+325%, с 4 до 17), Заречный ГО (+300%, с 1 до 4), Кировградский ГО (+300%, с 3 до 12), Кушвинский ГО (+233%, с 3 до 10), Ивдельский ГО (+200%, с 1 до 3) и Верхнесалдинский городской округ (+200%, с 0 до 2). Кроме того, впервые с прошлого года зафиксированы правонарушения среди несовершеннолетних жителей Тугулыма. В городском округе зарегистрировано шесть случаев.