В Нижнем Тагиле на 2 месяца закроют Балакинскую из-за ремонта теплотрассы

В Нижнем Тагиле на два месяца закроют для автомобильного движения часть улицы Балакинской (от Землячки до Черноморской) из-за ремонта теплотрассы. Работы будет проводить бригада МУП «Тагилэнерго». Проехать по дороге тагильчане не смогут с 14 сентября по 17 ноября. Соответствующее постановление администрации города опубликовано на официальном сайте Нижнего Тагила. Дорожные знаки муниципальное предприятие установит в ближайшее время.

С 10 сентября и до 11 октября движение транспортных средств будет ограничено также по улице Штурмовой. Перекрытие дороги связано со строительством газопровода низкого и высокого давления. Он необходим для газификации частного сектора Голого Камня. «Газмонтажу» поручено установить необходимые дорожные знаки на данном участке улицы.

Напомним, отопление в многоквартирных домах, детских садах, школах и других социальных объектах Нижнего Тагила начнёт появляться с 16 сентября. Информация о вводе в действие котельных, центральных тепловых пунктов, насосных станций и тепловых сетей будет ежедневно направляться в Единую дежурную диспетчерскую службу.