В Нижнем Тагиле мужчину осудили за похищение подростка. Мама ребёнка заявила о невиновности обвиняемого (ВИДЕО)

Ленинский райсуд Нижнего Тагила вынес обвинительный приговор в отношении 37-летнего Сергея Ершова, который обвиняется в похищении несовершеннолетнего ребёнка с применением холодного оружия. Мужчине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы. Как рассказала АН «Между строк» адвокат подсудимого Светлана Демидова, 17 ноября 2018 года её подзащитный, находясь на своём дачном участке в посёлке Висимо-Уткинск, решил выяснить отношения с местным жителем Дмитрием Ж., которого подозревал в попытке кражи из своего садового домика.

«Ершов приехал к дому Дмитрия, постучался, но дверь ему открыл 14-летний племянник Дмитрия Максим (имя изменено. — Прим. ред.). Мальчик рассказал, что его дядя здесь не проживает, и тогда Сергей попросил Максима проехаться с ним и показать, где может находиться родственник», — говорит адвокат.



Сергей Ершов



По словам адвоката, перед тем как направиться непосредственно к Дмитрию, Ершов вместе с Максимом заехал к себе домой за сигаретами. Там Сергей предложил мальчику чай, но Максим отказался. Спустя 15 минут Сергей и Максим вместе с сожительницей Сергея и его другом поехали к Дмитрию.

«По дороге им встретились Дмитрий и брат Максима Андрей (имя изменено. — Прим. ред.), которые отправились на поиски Максима, поскольку тот ушёл из дома и ничего не сказал бабушке. Пенсионерка находилась дома одна с внуком, а когда Максим ушёл открывать дверь и не вернулся, старушка начала обзванивать родственников», — пояснила Демидова.

Максим и Андрей разошлись по домам, а между Сергеем и Дмитрием разгорелся конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки Дмитрий получил небольшую травму шеи и обратился за медицинской помощью. По факту драки сотрудники полиции провели опрос участников и свидетелей конфликта, в ходе которого правоохранители усмотрели в действиях Ершова признаки статьи УК РФ «Похищение несовершеннолетнего». 19 ноября полицейские привезли Максима вместе с мамой Екатериной (имя изменено. — Прим. ред.) в следственный отдел по Ленинскому району Нижнего Тагила для дачи объяснений. По словам Екатерины, сотрудники правоохранительных органов развели их с Максимом по разным кабинетам и под давлением заставили дать показания против Ершова.

«Следователь сказал, что если я не скажу, что Ершов похитил Максима, то они через органы опеки заберут его, а меня лишат родительских прав. На Максима тоже оказывалось психологическое давление, и в итоге мы подписали показания, в которых Ершов насильно увёл Максима из дома, угрожал ему ножом и удерживал в машине», — рассказала АН «Между строк» Екатерина.

По мнению адвоката, на стадии расследования следствием был допущен ряд серьёзных нарушений. В частности, не на всех допросах Максима присутствовал законный представитель или педагог. А когда подросток давал показания на видеокамеру, то за кадром следователь писал на бумаге ответ, который должен был сказать Максим на заданный ему вопрос. В судебных заседаниях мальчик участия не принимал и судьёй не допрашивался, в процессе были показаны только видеоматериалы допроса.

«Когда проходило опознание ножа, которым Ершов якобы угрожал Максиму, то следователь показал два ножа — один кухонный, а другой складной. Сын пытался сказать, что не узнаёт эти ножи, но следователь сказал, что в машине у Ершова обнаружен кухонный нож, поэтому его Максим и должен опознать», — говорит Екатерина.

Мы пригласили Екатерину и Максима в редакцию, чтобы они на камеру рассказали о событиях 17 ноября 2018 года и ходе следственных действий с их участием.

Журналист: Максим, скажи, ты боялся в тот момент Сергея Ершова? Может быть, он угрожал тебе чем-то?

Максим: Нет, он вёл себя вполне адекватно.

Ж.: Какие-то предметы, похожие на нож, ты у него видел в руке?

М.: Нет, учитывая, что на улице было уже темно, нет, не видел.

Ж.: Он предложил тебе проехаться с ним и ты без принуждения согласился?

М.: Да.

Ж.: Что происходило в кабинете следователя?

М.: Меня на камеру заставили говорить, что у Ершова в руках был нож.

Ж.: Следователь давил на тебя?

М.: Он сказал, что если я [не скажу так, как ему нужно], то он найдёт способ, чтобы я всё равно это сказал.

Женщина написала жалобу в прокуратуру на сотрудников Следственного комитета (имеется в распоряжении редакции), но в надзорном ведомстве ответили, что оценку действиям следователей должен дать суд. Представитель гособвинения в суде Алиса Кокорина пояснила АН «Между строк», что Екатерина могла поменять свои показания после уговоров друзей и родственников Ершова. На одном из последних заседаний по ходатайству прокуратуры Екатерину отстранили от участия в суде, а интересы ребёнка стали представлять сотрудники органов опеки. 20 мая суд приговорил Ершова к семи годам лишения свободы. Защита обжаловала данное решение в Свердловском областном суде.