В Нижнем Тагиле мужчину оштрафовали за незаконную продажу воды из скважины

В мировом суде Дзержинского района рассмотрели административный иск Роспотребнадзора к бывшему индивидуальному предпринимателю Раису Гайнуллину. Мужчина был уличён в незаконной продаже воды из скважины, которую он пробурил на арендованном им участке. Землю общей площадью 752 м2 в районе дома № 108 по улице Урожайной бизнесмен взял в аренду на 10 лет у муниципалитета в 2014 году. Как показала проверка, в 2018 году арендатор пробурил скважину для своих нужд, но вскоре избыток воды он стал продавать, при этом не оформляя никаких документов, сертификатов и без кассового аппарата.

По словам местных жителей, точка по розливу воды пользовалась популярностью и даже люди из других районов города приезжали сюда, чтобы пополнить запасы.

Как рассказали АН «Между строк» в суде, за незаконную предпринимательскую деятельность по статье 14.1 КоАП Раис Гайнуллин был оштрафован на 500 рублей.