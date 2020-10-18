В Нижнем Тагиле мужчине стало плохо прямо на проезжей части (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле мужчина чуть не попал под колёса автомобиля. Инцидент произошёл днём 18 октября на перекрёстке улиц Газетной и Пархоменко. Как сообщают очевидцы, мужчине стало плохо прямо на проезжей части.

«Видела эту ситуацию. Мимо в этот момент проезжала, к счастью, скорая. Мужчине сразу оказали помощь. Мужчина был в сознании», — пишет подписчица сообщества «ЧП Нижний Тагил» Валентина Селиванова.

В соцсетях обсуждают и другие версии произошедшего, в том числе, что мужчину сбили на пешеходном переходе. Однако в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» сообщили, что информация о подобном ДТП к ним не поступала.